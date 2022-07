25:02

Boa tarde, o mar empéñase en lembrarnos os seus riscos. Hoxe cobrouse a vida dunha muller, e deixou un home ferido, cando saían do porto de Malpica. O forte vento do nordés destas xornadas puido provoca-lo naufraxio, poucas horas tras doutro en Muxía, no que 8 persoas saíron, iso sí, ilesas.

As víctimas doutro naufraxio seguen a buscar respostas ás causas do sucedido Son as familias dos tripulantes do Villa de Pitanxo, que esta tarde se reúnen coas autoridades de salvamento canadenses. Quieren conocer detalles sobre o afundimento do barco en febreiro.