44:26

Cada ano preto de 300 persoas inician unha nova vida en Galicia grazas ós programas de trasplantes. Hoxe no día do doador, sanitarios e familias piden ós cidadáns que faciliten estas intervencións doando os órganos dos seus falecidos. Cada un deles axuda ata 7 persoas. Ademáis, réndese homenaxe ó doutor García Buitrón, impulsor do programa no hospital da Coruña, que hoxe é o décimo de España en cifras.