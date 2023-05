30:06

Suspendeuse a folga no sector do transporte por estrada que ía comezar a próxima medianoite. Ainda que se conseguiron as subas salariais, un 45 por cento dos condutores non apoiou o acordo. Cren que hai que mellorar as condición laborais que están moi deterioradas desde que hai dous anos.

Tamén este domingo estamos pendentes das oposicións a Correos que se están a celebrar en Silleda e nas que se examinan máis de 5.000 aspirantes. Para os 431 postos de Galicia se presentaron 4.401 opositores