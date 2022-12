30:06

A Xunta defende a lección da Coruña como sede da Aesia fronte ás críticas doutras cidades. Alfonso Rueda dixo que a decisión do Goberno foi a correcta. Declaracions antes de participar no acto de homenaxe á constitución en Madrid. No que non estivo o BNG: Ana Pontón non ve nada que celebrar. En Santiago mnifestou que o actual marco constitucional supón unha limitación pro desenvolvemento das capacidades de Galicia. Agora escoitamos os argumentos.

e unha última horta... esta mañá apareceu unha persoa morta no río Miño, en Lugo. De momento está sen identificar.