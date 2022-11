29:50

Caldas, Sanxenxo, Cambados ou o Grove. Son os últimos concellos afectados pola falta de recursos en primaria. Un exemplo esta fin de semana. Parte do tempo os pacs quedaron sen médico. Os veciños chegaban cunha urxencia e non tiñan quen os atendese.

Todo nun día con novas manifestacións nas rúas de Santiago, marcha en defensa da CRTVG baixo ó lema por una radiotelevisión pública galega ó servizo do pobo. E na Coruña, protesta das dependentas das tendas de Inditex pola desigualdade salarial con respecto ó resto do persoal do xigante téxtil.

De contado máis detalles, tamén o noso tempo de entrevista. Conversaremos coa eurodeputada do BNG, Ana Miranda.

E precaución no litoral, hai temporal, aviso laranxa da Aemet por fenómenos costeiros.