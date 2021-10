45:11

Xornada de volva as aulas nas tres universidades galegas. Antes os universitarios eran os últimos en comezar as clases, agora son os primeiros.

e,.. empeza o curso con protestas dos estudantes de medicina. Non aceptan que as prácticas clínicas se reduzan a metade co argumento da pandemia. Cré que hai outras comunidades que están en peor situacion epidemioloxica e a medida non é tan drástica.

Volva ás aulas dos maiores e tamén dos máis pequenos... o tramos de 0 a 3 anos que depende da consellaría de Política social.

Incendio no concello lugués de Ribas de Sil.

O lume, que se iniciou onte á tarde en dous puntos distintos, xa queimou máis de 140 hectáreas, segundo a estimación provisional de Medio Rural.

Os controis nas estradas galegas detectaron este verán o dobre de conductores que circulaban baixo os efectos dó alcol e as drogas.

Especialmente preocupante para as autoridades é o incremento do consumo de sustancias estupefacientes entre os conductores.