30:03

Esta noite arrinca a campaña electoral das eleccións xerais do 23 de xullo. E os candidatos xa comezaron esta mañá a colocar as súas mensaxes principais. O máis madrugador, Alberto Núñez Feijóo, que acudiu ó seu pobo natal, en Ourense, pra apostar por un cambio de ciclo cara un goberno máis dialogante.

Pro lider do PSdeG, o 23 de xullo decídese entre un goberno progresista e outro que nos quere devolver a unha España en branco e negro. reividincan o traballo do goberno de Pedro Sánchez a prol de Galicia

O Lema do BNG é "Facer valer Galiza", algo que queren conseguir cun grupo parlamentario no congreso do partido nacionalista. Ven posible conseguir representación en tódalas provincias.