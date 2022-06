44:45

Comeza o percorrido xudicial da investigación do naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova. Faino na Audiencia Nacional, coa declaración ó longo desta xornada dos tres supervivintes. O primeiro foi Samuel kWesi, que á súa chegada a España fixo un relato do sucedido diferente do que presentaba o patrón maior e o seu sobriño. Tanto que hoxe comparecerá como investigad por 21 homicidios imprudentes... As familias das víctimas insisten en que a investigación non estará completa sen revisa-lo pecio.