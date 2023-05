30:05

Neste sábado volvemos a estar moi pendentes da folga no sector do transporte por estrada previsto o seu inicio para a medianoite de mañá. No Consello Galego de Relacións Laborais está a celebrarse desde o mediodía un novo encontro entre patronal e sindicatos convocado in extremis.

Na actualidade política xa pendentes do arranque da campaña das municipais. Dentro dunha semana xa estaremos metidos de cheo nela. Hoxe a ministra Isabel Rodríguez fai precampaña en Santiago, Lugo e Ferrol