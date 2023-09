43:47

Estancadas as negociacións entre as administracións e os bombeiros comarcais pra poñer fin a folga que comezou en xuño.

A parte traballadora tiña prevista esta mañá unha reunión con Xunta e deputacións no Consello de Relacións Laborais pero finalmente NON se celebrou. Só se reuniron deputacións e Xunta

A Mesa Pola Normalización Lingüística abre rolda de contactos cos partidos políticos galegos con representación no congreso

Queren que o debate do uso do galego no Congreso sirva pra estende-la normalización a outros eidos e administracións estatais

Satisfacción de Unións Agrarias ante a decisión da Comisión Europea de revisar as medidas de protección do lobo.

Cren que o aumento da súa presenza pode ser un perigo real pro gando en zonas como Galicia, onde se rexistran máis de 2.200 reses mortas ó ano.

A presenza das toxinas nas nosas rías pode ser unha boa nova pros produtores de mexillón

É indicativa da chegada de fito-plancton, que é o principal alimento dos moluscos. Chega xusto cando os bateeiros se queixaban do pouco crecemento que estaba a experimentar durante este verán.

No tempo, ceos parcialmente cubertos, e chuvascos que van remitindo