A Xunta pon negro sobre branco as medidas que cre que debe toma-lo goberno pra aumenta-la dispoñibilidade de médicos. Xunto a Euskadi, lidera unha fronte común entre as autonomías, á que xa se uniron Cataluña ou Andalucía. Queren un rexistro que verifique cantos sanitarios faltan, e que se melloren os procesos de formación e de selección, coma o MIR, pra evitar que os xa formados queden fóra do sistema. Mentres, o gotexo de queixas por sobrecarga e falta de persoal continúa en Galicia.