44:32

A importante escalada dos prezos da vivenda na Coruña, tanto no alugueiro coma na compra, levou ó concello a converterse no primeiro de Galicia en solicita-la declaración de mercado tensionado. O concello pídelle a Xunta que active esta previsión da Lei de Vivenda, que a Xunta recorreu no constitucional e está pendente de recursos de outras comunidades. Permitiría poñer límites nas rendas dos novos contratos, é outras medidas dirixidas a icnrementa-la oferta.