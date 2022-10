44:58

Setembro foi, como ven sendo habitual, un mal mes pro emprego en Galicia. E nesta ocasión, contra a tendencia dos últimos meses, a nosa comunidade tivo un comportamento moito peor que a media nacional: o paro aumentou o dobre. Malos datos que responden á estacionalidade do emprego creado nos últimos meses, e que provocan preocupación sobre o que virá nos vindeiros meses. A XUnta, porén, destaca o aumento do emprego no último ano, e que o dato de parados é o mellor dende o ano 96.