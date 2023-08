29:51



Restrinxido o consumo de auga da billa en Foz para beber ou cociñar pola presenza de substancias nocivas.

En principio só son perigosas en grandes cantidades... Xa se están a esgotar as reservas de auga embotellada na vila.

Casas armadoras galegas estudan emprender accións legais contra National Geographic pola reportaxe sobre o porto de Vigo.

Este medio sitúao coma o maior porto de pesca ilegal de Europa, con barcos que mesturan peixe legal con outro de procedencia ilícita.

Novos recursos para loitar contra a violencia de xénero no eido rural.

Convenio de colaboración entre a Xunta e as federacións rurais pra que as mulleres saiban a onde acudir no caso de sufrir violencia machista ou escoiten experiencias similares.

O Hospital de Verín terá antes de fin de ano un novo edificio de urxencias e un punto de atención continuada.

Suporá un 10 por cento de aumento da superficie e terá salas de espera adaptadas por tipo de doente.

No tempo, por diante unha tarde de sol e con temperaturas bastante elevadas nas Rías Baixas.