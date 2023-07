30:04

Os datos de desemprego están en mínimos históricos. Son pouco máis de 129 mil. O mes de xuño deixa unha caída dos parados que duplica a media nacional, a terceira mellor do conxunto do estado. Porén, a melloría recae especialmente no sector servizos, o que apunta á estacionalidade, e os sindicatos apuntan a unha repunta do emprego temporal.