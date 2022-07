25:10

O mes de xuño déixanos boas novas no mercado laboral. O galego foi o terceiro no que mellor se comportou, cunha caída do 3'5%, máis do dobre da media estatal. Boas cifras en tódolos sectores, e con máis contratos indefinidos que iso si non compensan a evolución do último ano, no que a caída foi a metade que no conxunto do estado.