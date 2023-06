29:41

Luto en Oia, Pontevedra, polo crime machista de Ana Vanessa serén, asasinada a tiros na tarde deste sábado cando remataba a sua xornada laboral no camping no que traballaba. Tiña 44 anos e era natural de Lugo. O presunto agresor, un garda civil destinado en Baiona, suicidabase horas despois nun monte preto do lugar dos feitos. O presunto agresor xa tiña unha orde de alonxamento de 300 metros da vítima e a prohición de comunicarse con ela. Este mediodía deceas de persoas achegáronse ó camping no que traballaba a vítima pra gardar un minuto de silencio-

Outra das novas que nos deixa este domingo é a confirmación de que os restos atopados polo Artabro en Terranova corresponden o Villa de Pitanxo.

No tempo da entrevista falaremos das últimas eleccións municipais co alcalde en funcións de Ourense, Gonzalo Perez Jacome