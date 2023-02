30:06

20 localidades galegas albergan este día accións en reivindicaciós en celebración do Día Mundial Contra contra o Cancro. Unha enfermidade que cada ano se diagnostica en GALCIA 20 mil persoas.

No político as formacións galegas dan un paso máis na carreira pra elección do 28 de maio e presentan as que serán as liñas a seguir.

((No tempo da entrevista, recibimos ó músico Roi Casal que ven a presentar o seu novo traballo "xunto a ti". ))