30:02

As formacións políticas encaran este mes de decembro xa coa vista posta na intensa axenda electoral que agarda para o 2023. Os socialistas abren o proceso para elexir os seus candidatos ás 313 alcaldías galegas. Fíxanse como obxetivo recuperar a alcaldía de Ourense.

En Unidas Podemos preparan as primarias para sustituir ao frente da formación en Galicia ao deputado Antón Gómez Reino, que renunciou a renovar no cargo. Este sábado preséntanse dúas listas. As votacións serán entre os días 8 e 14.

E na comunidade educativa hai opinións contrapostas pola posible decisión de adiar un ano a entrada en vigor da nova ABAU.