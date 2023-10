45:25

A fin das contratacións estivais deixa en GAlicia un aumento do paro en 2.918 persoas en setembro. Agora mesmo hai en Galicia 130.640 persoas sen traballo. O incremento do paro afectou a tódalas provincias e a tódolos sectores, pero sobre todo á de Pontevedra e ós servizos. Os sindicatos advirten de que a comunidade segue a presentar un índice de contratación indefinida moi inferior ó do conxunto do Estado. A Xunta resalta que os datos son mellores que hai un ano.