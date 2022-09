30:05

Os encoros galegos seguen á baixa en canto a súa capacidade. Segundo os últimos datos, a media é inferior ó 50 por cento.

É a principal nova dun sábado no que se agarda á choiva das próximas horas, tan necesaria, pero que non será suficiente para solucionar a falta de auga xeralizada.

Da política, os socialistas celebraron en Compostela a súa reunión interparlamentaria. Pedirán no Pazo do Hórreo ampliar o bono social eléctrico para as familias galegas con menos recursos.

E buscamos tamén as reaccións do cluster de turismo á petición do alcalde de Santiago de implementar unha taxa turística.

Na nosa entrevista, falaremos de música con Xabier Díaz.