14:57

Un novo lume forestal chama a nosa atención arestora da mañá.

Trátase do que se declarou a pasada noite en Maceda e que xa leva queimadas 20 hectáreas. Traballase intensamente na súa extinción.

A Xunta anunciou que os afectados pola vaga de lumes do Courel e Valdeorras das pasadas semanas contarán con oficinas específicas para poder pedir as axudas.

No económico, os datos do paro apuntan a certa ralentización no crecemento do emprego malia que Galicia foi unha das oito comunidades nas que se reduciu ainda no mes de xullo.

E este mércores remiten un pouco as altas temperaturas e mesmo poden caer chuvascos treboentos xa pola tarde.