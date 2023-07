30:07

Están en terra, nun porto irlandés, sans e salvos, os 15 tripulantes do Novo San Juan, que onte sufriu un grave incendio no Gran Sol. Están en bo estado, aínda que conmocionados polo sucedido. O barco aínda se mantén a flote, pero os danos son moi importantes. Dende Burela aseguran que era un pesqueiro en bo estado, e que haberá que investigar qué sucedeu, porque os incendios no mar son excepcionais. Mentres, os traballadores, galegos, latinoamericanos e indonesios, prestan declaración antes de volver ás súas casas.