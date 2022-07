30:06

Hoxe cumprese un ano desde que morrera na Coruña, como consecuencia dunha malleira o mozo Samuel Luiz, nun suceso que apunta a motivacións homófobas. Tralas homenaxes da tarde de onte na Coruña e Madrid, este domingo é o momento de repasar o acontecido na investigación para aclara o crime e de cómo afectou o suceso ao colectivo LGTBi.

E unha boa parte deste informativo ímola dedicar a saber cómo está a situación da A 6 ao seu paso por Pedrafita despois da derruba do viaducto do Castro. Imos percorrer o desvío alternativo xa en plena operación saída.

Tamén analizaremos as posibles causas da caída de parte do viaducto para o que contaremos cun dos expertos máis recoñecidos. O profesor de Formigón Estructural na Escola de Enxeñeiros da Coruña, Manuel Herrador, avanza que o treito da A 6 non abrirá pronto porque hai que facer estudos moi detallados