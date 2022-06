44:23

As propostas da Xunta non convencen ós internistas galegos, que rexeitan que se poida resolver o problema obrigando ós contratados a cubrir uns meses nos hospitais comarcais. Esa é a principal proposta da xunta sobre a mesa ata o de agora, ainda que se manteñen as conversas. NOn hai acordo, nin sequera, no número de internistas que hai e nos que faltan. Os sanitarios preparan xa unha carta de resposta ás priopostas do goberno galego.