O goberno galego e os sindicatos séntanse arestora na mesa sectorial pra tratar de evitar un conflicto no ensino galego. A Xunta plantexa un plan a 10 anos pra reduci-las ratios nas aulas de primaria, non propón medidas no mesmo senso en secundaria, e segue sen abordar a redución de horas lectivas. Cuestións que non convencen ós sindicatos... Mentres, as ANPAS demandan á consellaría solucións pro que consideran unha situación caótica no transporte escolar, con alumnos abandonados nas paradas, falta de autobuses ou retrasos continuos.