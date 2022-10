30:06

Ás portas da campaña da gripe e coa vacinación da cuarta dose da covid en marcha, as enfermeiras galegas alzan a voz: non hai persoal suficiente, mais tendo en conta que a semana que vén reabren os centros de vacinación masiva.

Tamén as organizacións de consumidores piden máis medidas políticas ante a crise de prezos, teñen que ter un efecto rápido para a poboación máis vulnerable.

E pendentes na Xunta da resposta de Abel Caballero. A reunión de Alfonso Rueda co alcalde de Vigo está prevista para mañá pero desde Presidencia informan: aínda non teñen confirmación do rexedor.