30:06

Galicia leva a contraria á tendencia estatal nos datos de emprego do mes de xullo. Mentres o resto do estado destruiu emprego nestas datas, a nosa comunidade aumenta os empregados. Iso sí, é unha caída moi pequena pro que ven sendo habitual nun mes de xullo. A boa nova deixa a menor cifra de parados nun mes de agosto da serie, e menos temporalidade. Iso sí, hai moito contrato fixo discontinuo ou parcial, e boa parte se centra no sector servizos, é dicir, emprego estacional pola boa temporada turística.