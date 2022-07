30:06

A sanidade volve a estar no centro da actualidade informativa.

Esta mañá inaugurouse unha nova UCI no hospital Clínico de Santiago onde o conselleiro de sanidade tivo que respostar pola recente dimisión do xefe de medicina interna deste hospital. Segundo os socialistas é un exemplo de crecente malestar dos traballadores sanitarios.

Este sábado quen fora presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, regresa a Galicia como líder do PP. Arestora participa con 4.000 militantes na tradicional Romaría do Pino.

E esta tarde hai convocada un concentración na Coruña para lembrar o asesinato de Samuel Luiz do que mañá se cumpre un ano