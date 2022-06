44:59

O mes de Maio pecha en Galicia con algo máis de 146 mil parados. A comunidade chega así a cifras absolutas de desempregados previas á crise do 2008. A pesar da pandemia ou a guerra en ucraína segue a melloría, ainda que a un ritmo menor que no conxunto de España, que no último ano reduciu o desemprego no dobre que Galicia. Os sindicatos valoran positivamente os datos, pero inciden na estacionalidade, e nun aumento da parcialidade.