44:53

A pouco máis de dúas semanas pra a constitución das novas corporacións e a elección dos alcaldes saidos das eleccións do domingo. Os partidos políticos comezan a definir a súa política de pactos. Esta tarde será a dirección do PSdeG a que explicará a súa posición.

Hai un caso aparte... Ourense, secadra máis enrevesado agora que no anterior mandato. E é que o acordo tería que ser a tres bandas PP, PSOE e BNG e non comparten os mesmos intereses.... Porque pra o PP o problema é Jácome... para o resto tamén Baltar.

Hoxe falou por primeira vez desde as votacións do domingo o candidato do PP á alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas.