As confrarías de pescadores de Galicia e Asturias consideran que o plan de ordenación do espazo marítimo é un ataque ó sector, e que non mide as consecuencias ambientais e socioeconómicas. Piden a súa retirada, a dimisión da ministra, e iniciarán mobilizacións. criticas tamén do BNG, que considera que é un paso máis no expolio enerxético á nosa comunidade.

Dende as empresas promotoras saúdan un plan que permirtirá cumprir os obxectivos de despregue da tecnoloxía pra 2030. Algún pide ó ministerio que se esixa diálogo e retorno ó territorio na regulación. E o sector metal agarda que a construción dos parques deixe pegada en Galicia.