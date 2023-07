30:05

Xa estamos en campaña pras eleccións xerais do 23 de xullo, e escoitamos en breve as súas mensaxes... Pero aínda quedan cambios por pechar nos concellos tralas eleccións do 28M. Hoxe, día de plenos pra constituir 12 corporacións, 10 da Coruña e dúas de Ourense, que viron aplazada a súa formación por mor de recursos ante as xuntas electorais. Só dous concellos deixaron a sesión plenaria pra tarde, pero non se agardan sorpresas. O BNG e o PP sumarán 4 rexedores cada un, o PSOE unha alcaldía, e os outros tres irán pra formacións locais independentes.

Queda un concello por constiutir, o de castrocaldelas, que non ten data pra repetir elecións.