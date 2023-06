44:24

Coñecían os riscos e as posibles consecuencias. Así defendía hoxe o letrado que defende a medio cento de víctimas do accidente do Alvia a súa acusación ós dos imputados polo sinistro. E adicou boa parte da súa itnervención a desmonta-los argumentos do fiscal pra retira-la acusación ó ex director de seguridade de ADIF. Lembra que foi quen asinou o informe de segriadde sen avaliación de riscos, e quen retirou o sistema ERTMS que podería ter evitado o sinistro

- Cambio de estratexia na reconstrucción dos viaductos da A-6 en Pedrafita.

O Gobero decide que se executen as obras nas dúas direccións ó mesmo tempo tal e como recomenda un informe técnico do Ministerio de Transportes.

- En Vigo, varios milleiros de traballadores do metal bloquearon os accesos ós recinto feiral.

Mobilización, cadrando coa terceira xornada de folga no sector ante a falta de acordo no convenio, que provocou problemas de tráfico no enterno do aeroporto.

- En Ourense, ningún dos candidatos que PP e PSOE presentaron á alcaldía da capital van figurar como portavoces municipais.

Hoxe Manuel Cabezas e Francisco Rodríguez non asistiron ó pleno da corporación. pero ambos partidos negan que vaian dimitir.

- En Celanova, entregados ás familias os restos de Abelardo Suárez e Marcelino Fernández.

Foron fusilados en 1939 no mosteiro de Celanova, que era utilizado como prisión