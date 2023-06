14:55

a pouco máis de quiince días da data pra constitución das novas corporacións e a elección de alcaldes os partidos van definindo a súa posición. Hoxe será a direccion do PSdeG a que o faga.

A maior incognita está en Ourense... no concello da capital e na Deputación. O alcalde Pérez Jácome e o presidente da institución provincial foron protagonistas durante toda a campaña. Baltar aínda non resolveu os seus problemas coa xustiza por un posible delicto contra a seguridade vial. O xuizo previsto para este mércores tivo que suspenderse pola folga de funcionarios