En Galicia, as primeiras enquisas non permiten per grandes cambios no goberno das cidadaes. Só o PP recuperaría Lugo e tería posibiliddes de facelo en Lugo. O resto, a pesar da caída do PSOE e das Mareas, seguiría en mans da esquerda, porque o compensa a suba do BNG. Queda a incórgnita de Ourense, DO tería a chabe salvo que acordarsen PP e PSOE.