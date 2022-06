Extremadura Informativos Local Cáceres Mediodía - 17/6/22 04:58 El Alcalde de Cáceres Luis Salaya ha hecho balance del tercer año de legislatura. Un periodo en el que se ha consolidado el modelo de ciudad, el turismo y la industria verde. En la recta final del mandato, Salaya se propone renovar el Plan general Municipal y enterrar el proyecto de mina a cielo abierto.

Continúa este viernes en Cáceres el Festival de Teatro Clásico. 'El diablo cojuelo' es la función de hoy. Se trata de una versión teatral de la novela de Luis Vélez de Guevara. La adaptación ha corrido a cargo de Juan Mayorga.

