Nuevo escenario político en Salvatierra de los Barros. Los 4 concejales del PSOE que presentaron su renuncia, dan marcha atrás. Toman esta decisión tras conocer la dimisión del alcalde, Francisco José Saavedra, presentada este sábado...... El PP denuncia el desmantelamiento del Hospital de Llerena. Tras una reunión con profesionales y pacientes, la presidenta popular María Guardiola, recuerda que algunas promesas que se hicieron para este centro hospitalario aún no se han cumplido..... En Don Benito, luz verde para soterrar una parte del Canal Del Zújar. Se trata de 520 metros, entre el paso a la estación de tren y el acceso al Polígono San Isidro, junto a la ciudad deportiva. Para ello, se van a invertir 2 millones y medio de euros. Las obras deben estar terminadas en un año..... En Mérida, primera jornada del juicio contra una veterinaria y 11 cazadores, acusados de matar, presuntamente, a 39 perros por el simple hecho de no ser útiles para la caza. La fiscalía y otras 7 asociaciones ecologistas destacan que es la primera vez que se sienta en el banquillo a un grupo tan numeroso. Desde la Defensa de 10 de los acusados, aseguran que todo el proceso es un esperpento, y que la acusación se basa en una mera estadística para inculparlos..... El Ayuntamiento de Mérida permuta con el Arzobispado de Mérida-Badajoz varios terrenos que permitirán la construcción de una gran plaza en el entorno del hornito de Santa Eulalia..... 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, será la película encargada de clausurar el Festival de Cine Inédito de Mérida.