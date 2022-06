Extremadura Informativos Local Badajoz Mediodía - 20/06/22 05:04 Local Badajoz Mediodía - 20/06/22 Resumen de la actualidad informativa de la provincia de Badajoz, presentado por Rocío Prada García... La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento pacense, Erika Cadenas, ha pedido la dimisión de María José Solana, Concejala de la Policía Local..., 'Nosotros vivimos gracias a órganos reciclados'. Ese es el lema de la campaña de donación de órganos que la Asociación Extremeña de Trasplantados ha iniciado junto con el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz... Más opciones

