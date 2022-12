05:02

Las fuertes lluvias han dejado inundaciones en algunos municipios de la provincia. Uno de los más afectados está siendo La Roca de la Sierra. Allí varias calles se han convertido en ríos. La fuerza del agua ha arrastrado coche y ha entrado en casas y negocios. Diez vecinos han tenido que ser rescatados de sus viviendas y están muy preocupados de cara a las próximas horas..... Las inundaciones allí han obligado a cortar varias vías de acceso al municipio. Entre ellas la EX327 que une La Roca con Montijo. La EX 214 que va a Villar del Rey, no está cortada pero se recomienda evitar circular por ella por los saltos de agua. Además, hay otras carreteras afectadas: la EX110 que une San Vicente de Alcántara y Badajoz está intransitable en la salida de Alburquerque y Valdebotoa además de la EX 325 entre Villar del Rey y Venta Zapatón..... En las aulas, algunas clases se han visto también afectadas por las lluvias. En el colegio Paideia de Mérida se han tenido que suspender las clases. Todo el colegio ha quedado anegado.......... Todos estos incidentes han hecho que la Junta eleve a nivel 1 el plan de prevención de inundaciones. Recordemos que las Vegas del Guadiana permanecen en aviso naranja por lluvias y el resto de la provincia está en alerta amarilla. Así que mucha precaución si salen de casa...... En política la noticia del día hoy está en Badajoz. El PP ha fichado al actual alcalde Ignacio Gragera para su lista en las próximas municipales. Recordemos que Gragera hasta ahora militaba en Ciudadanos....... En Mérida Fátima Mulero será la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad. Reconoce que no tiene trayectoria política pero recuerda que su mejor baza es la gestión. Mulero señala que tiene ganas de que Mérida cambie y espera conseguirlo cuando sea alcaldesa.... Las obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida comenzarán este mes. Lo ha confirmado el secretario general de Cultura, Víctor Francos, en una visita a la región. El Ministerio va a invertir casi 10 millones de euros en esos trabajos..... Como cada semestre desde 2017, el club senior ha realizado un informe de seguimiento de la situación del ferrocarril entre Badajoz y Madrid. En su octavo dossier, han destacado la estación de Mérida para resolver la pérdida de tiempo de hasta una hora por entrar en el municipio.