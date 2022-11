14:55

A las 10 de esta mañana, se celebra pleno en el ayuntamiento de Salvatierra de los Barros. La sesión podría desvelar un nuevo giro en el escenario político. Los cuatro concejales socialistas que ya renunciaron al cargo la semana pasada, tendrán que decidir si siguen adelante con su dimisión o si dan marcha atrás... Todo después de que el sábado pasado, el alcalde Francisco José Saavedra, anunciara que deja el cargo. Asegura que no quiere ser parte del problema, dado el alto nivel de crispación...... En Mérida, en unos minutos comienza un juicio contra una veterinaria y 11 cazadores, acusados de sacrificar perros de caza sin ninguna enfermedad entre los años 2017 y 2019..... La Mancomunidad de Tentudía ha localizado agua en el subsuelo, en los primeros sondeos de emergencia. En los próximos meses se realizarán, al menos, 5 sondeos más, ante el escasez de agua del embalse, por la sequía.... Nuevo retraso en el tren entre Madrid y Extremadura . El Alvia procedente de Madrid que tendría que haber llegado este domingo a Badajoz a las nueve menos cinco de la noche, lo hizo con 50 minutos de retraso, por una avería en el motor entre Torrijos y Talavera.... El autobús del Ingreso Mínimo vital recorre estos días Extremadura... Hoy llega a Mérida, a la plazoleta de la Polícia Nacional. ¿Su objetivo? dar información a las personas que aún no reciben esta prestación y que sí cumplen las condiciones... Muchas localidades extremeñas lucen ya el alumbrado de Navidad. La mayoría procede de una empresa familiar situada en la localidad pacense de Feria.... Esta semana comienza la cuenta atrás para la Navidad. Ya sabemos algunas fechas. El jueves, 24 lo hará en Mérida, una de las más tempraneras. Badajoz lo hará viernes, 25, coincidiendo con el BlackFriday. Habrá que esperar un poco más en el caso de Don Benito. Allí, el actor y presentador Carlos Sobera será el encargado de encender el alumbrado navideño. Será el 3 de diciembre, a las siete y media de la tarde, en la Plaza de Santo Ángel..... En Mérida, continúa el Festival de Cine Inédito. Este lunes hay dos películas en cartel: "LIVING" y "RETURN TO DUST".... "Operación Frankestein", de la productora Glow de Almendralejo, candidato en los premios Goya 2023 en la categoría de "mejor cortometraje de ficción.