15:03

Gévora, Zurbarán, Pueblonuevo del Guadiana... Son solo algunos pueblos afectados por las inundaciones. Intentan volver a la normalidad cuanto antes aunque están muy pendientes del cielo por si las lluvias vuelven a desbordar ríos y arroyos. En Santa Amalia los vecinos que viven en la calle del canal que se desbordó, han tapiado parte de sus puertas por el miedo a que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, continúan limpiando...... Muchos de esos vecinos tienen que reclamar los daños pero no saben dónde ni cómo. Hemos hablado con la Unión de Consumidores de Extremadura para explicarnos todos los pasos.... Ayudas económicas que, además de la Junta, también tienen que llegar del ayuntamiento. Es lo que pide el grupo socialista municipal pacense. Su portavoz, Ricardo Cabezas, señala que, como mínimo, deberían destinar un fondo de contingencia de al menos 470 mil euros...... Ayudas que también están llegando en forma de solidaridad. En la Roca de la Sierra han perdido todos los libros de su biblioteca. La mayoría ya no valen. Pero gracias a la movilización en redes sociales están recibiendo donaciones...... En las carreteras varías vías siguen cortadas... una de ellas la EX209 entre Sagras y Pueblonuevo del Guadiana. La otra, la N523 que une Badajoz y Cáceres por el socavón que se abrió. El arreglo, de momento, no tiene fecha..... La riada también ha dañado monumentos... el puente Cantillana del siglo XVI en Badajoz, se ha caído parcialmente. 2 de sus siete arcos NO han resistido la fuerza del agua. Hacía unos meses que había conseguido el título de Bien de Interés Cultural y esstaba esperando obras de rehabilitación..... Extremadura es la 2ª comunidad productora de arroz de España. Cada año se plantan alrededor de 21.000 hectáreas sobre todo en la zona del canal de Orellana. Este año, debido a la sequía, no han podido sembrar. Para compensarles, la administración les ha dado ayudas que dicen, han sido insuficientes. Cansados del 'abandono' afirman, por parte de la administración, han creado una plataforma...... En tribunales... Nueva revisión de condena por la ley del 'solo sí es sí'... la Audiencia Provincial de Badajoz ha rebajado 2 años la pena de un hombre condenado a 7 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven. Es la 3 rebaja que aplica la Audiencia.... Además, una abuela se ha sentado en el banquillo acusada de abusar de su nieto. La mujer niega los hechos. La Fiscalía pide 6 años de cárcel, la acusación 4 años y la defensa la absolución..... En Badajoz, aún no hay fecha para la mesa de negociación entre Ayuntamiento y sindicato de trabajadores. Piden sentarse en la mesa para hablar de mejoras en las condiciones laborales.... El municipio pacense de Vivares va a ser testigo de una tecnología lumínica muy novedosa que va a permitir transformar un mismo mural cuando se haga de noche..... El sepulcro prehistórico de Huerta Montero, en Almendralejo, da la bienvenida al solsticio de invierno.