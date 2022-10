14:58

Ciudadanos y Unidas por Extremadura exigen a la Junta transparencia con respecto al macrovertedero de Salvatierra de los Barros. En el turno de preguntas del Pleno de la Asamblea han reprochado a la Consejera para la Transición Ecológica que no informe a los vecinos y que no se moje. Por su parte, Olga García se mantiene en que la difusión de los proyectos privados corresponde a las empresas promotoras y que no puede entrar a valorar el macrovertedero cuando aún hay expedientes en tramitación. En el pleno tambiénse ha debatido sobre la autovía Badajoz - Cáceres: el Partido Popular pide a la Junta que exiga al Gobierno central que acelere las obras de la carretera que conectará ambas ciudades. Mientras, el ejecutivo regional pide a los Populares que se dejen de mentiras y de demagogia.