"El proyecto de ocio Elysium City de Castilblanco es respetuoso con el medioambiente". Lo ha dicho en el pleno de la Asamblea el portavoz de la Junta, José Antonio González, en respuesta a Unidas por Extremadura. La portavoz de esta formación, Irene de Miguel, ha cuestionado que sea un proyecto compatible con un modelo de economía verde y circular..... Francisco Ortega Silva toma posesión como nuevo fiscal jefe del área de Mérida........ Visto para sentencia el contencioso de 'Siempre Don Benito' contra el proceso de fusión con Villanueva de la Serena..... El delegado del Gobierno considera incomprensible que Badajoz y Plasencia no apliquen la rebaja del autobús urbano. Mientras, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, recuerda que el municipio aún no ha recibido ni un solo euro de la supuesta subvención de 2022...... Reunión de la presidenta del Banco de alimentos de Badajoz con los alcaldes de los municipios afectados por la borrasca Efraín: La Roca de la Sierra, Gévora, Alcazaba y Novelda....... El campo extremeño se manifestará en Mérida el próximo 24 de enero. Lo hará para pedir que no se excluya a ningún agricultor de las ayudas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, como ha ocurrido con el sector apícola...... En Almendralejo, el depósito municipal guarda ya casi 20.000 kilos de aceitunas decomisadas a personas que las transportaban y cuya procedencia legal no pudieron acreditar........ Endesa instala una nueva infraestructura que reforzará la calidad de suministro eléctrico en Salvaleón...... Atentos si conducen por Mérida. A partir del próximo jueves, 19 de enero, se cortará al tráfico la calle Graciano en su totalidad. La calle John Lennon cambia de sentido........"Camino al casco antiguo" del artista emeritense Antonio Martín Muriel, gana el concurso de carteles del Carnaval romano de Mérida...... Monesterio y su entorno natural serán los protagonistas de la serie "Senderos con Juan y Migas" de RTVE..... Una niña de 13 años resulta herida de carácter 'menos grave' tras ser atropellada por un turismo cuando montaba en bicicleta en un camino, cerca de Villafranca de los Barros. Y en Barcarrota, un incendio calcina un taller mecánico y afecta una vivienda..... En Mérida, Blanca Portillo abre este viernes la programación de la Sala Trajano, con el monólogo 'Silencio'.