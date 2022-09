10:02

Extremadura New Energies ha registrado en la Consejería de Transición Ecologica una Solicitud de Documento de Alcance, mediante la cual la Junta deberá pronunciarse en el plazo de tres meses sobre el nuevo proyecto de mina subterránea... Guerra autonómica por la bajada de impuestos.El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dice que Extremadura no imita a nadie... Más clientes que ayudas. Es lo que los empresarios de las zonas afectadas por los incendios este verano en Hurdes, Monfragüe y Jerte han pedido a la Junta... A pesar de que quedan apenas dos meses para el inicio del derribo de parte del complejo de Valdecañas, la Junta todavía no ha encargado el estudio de estas obras... Mérida albergará entre hoy y mañana una serie de actos por el quinquagésimo aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial.