09:55

El paro subió en 11.000 personas entre enero y marzo. La tasa de paro se sitúa en el 19,5%. Es la más alta de España, después de Ceuta y Melilla... Este jueves se ha reunido el Consejo Asesor Agrario para abordar el problema de la sequía. La Junta ya ha anunciado medidas. Entre ellas la flexibilización de las ayudas directas de la PAC y de las ayudas agroambientales... El Ministerio de Sanidad se ha reunido hoy con las Comunidades Autónomas para acordar que los protocolos por el calor se pongan en marcha el 15 de mayo y no el 1 de junio como venía siendo habitual... El Ayuntamiento de Cáceres descarta adelantar la apertura de las piscinas municipales... La Guardia Civil ha detenido a 76 personas dentro de la Operación Curkan contra la ciberdelincuencia... Esta mañana ha empezado en Badajoz un juicio contra un hombre por agredir a su ex pareja con la que tenía un hijo en común... Campamento Dignidad Extremadura rechaza la nueva ley de vivienda. Dice que es una norma de abierta interpretación y, añade, que no resuelve el problema que afronta la clase trabajadora en esta materia.