Hay convenio del campo extremeño. Tras más de diez horas de reunión entre patronal y sindicatos podemos decir que han llegado a un acuerdo. El acto formal de firma será el viernes a las 9 y media de la mañana. Hoy, bajo el brazo, firma del acta de acuerdo, pero sin la firma de Asaja Cáceres, ya que no estaba presente en la negociación, no osbtante no era necesaria la unanimidad empresarial, sino la mayoría para dar luz verde al nuevo convenio, compuesto por 53 artículos y 4 disposiciones adicionales y estará en vigor hasta 2024.

Sobre la rebaja del IVA de la luz que ha anunciado el presidente del Gobierno, del 10% al 5%. Los extremeños, aliviados. La Unión De Consumidores de Extremadura señala que es un buen paso para ayudar a las familias y su portavoz, Roberto Serrano, indica que este tipo de medidas. deberían ser progresivas. Extremadura ha notificado más de 200 incendios forestales en lo que va de año. Una cifra muy superior al total del año pasado, en el que se registraron 700.

Mañana, viaje de prueba por la que será la futura línea de Alta Velocidad entre Plasencia y Badajoz. El tren es un Alvia S-730, un modelo híbrido que alcanza los 180 km/h. En cultura, teatro y flamenco con 'Bodas de Sangre' en la Casa de la Cultura de Valencia de Alcántara.