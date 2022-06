Extremadura Informativos Informativo Extremadura Tarde - 16/06/22 10:05 Primer día de la huelga del campo extremeño, unos 65 mil trabajdores están llamados a la huelga convocada por UGT y CC.OO, tras no llegar a ningún acuerdo con la patronal, después de más de año y medio negociando. El litio para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata vendrá de donde haya, según el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. El tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz se inaugurará en julio de 2022 y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía abrirá sus puertas a finales de 2023, según la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. La Vuleta a Extremadura se ha interrumpido por una caída masiva, los tiempos de este jueves no contarán para la calificación general. Más opciones

