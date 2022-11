09:58

Hoy, primer día de paro indefinido convocado por la Platafroma Nacional en Defensa del Transporte. Se preveía que tuviera un impacto de 600 millones de euros diarios, pero de momento el seguimiento no es comparable al de la huelga de primavera. El Presidente de la Junta espera que la protesta no vaya más allá del día de hoy, y señala que no es adminisible que los transportistas realicen portes por debajo de los costes.

Extremadura es la tercera comunidad autónoma que más invierte en Sanidad. Sin embargo, también padece la falta de médicos.

El acusado de matar a un joven en el bar 'JM' de Badajoz reconoce los hechos en el juicio que se ha celebrado hoy. Confiesa que tenía una pistola escondida en la barra del bar y que la utilizó en tres ocasiones contra el fallecido.