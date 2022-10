10:02

Aquí en Extremadura continúan las investigaciones en torno al cuerpo sin vida de una mujer que esta mañana aparecía en el maletero de un coche, en Villanueva de la Serena.... Extremadura recibirá el año que viene 474 millones de euros para inversiones. Supone casi un 17 más que en este ejercicio. Es lo que consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, los califica como los más sociales. Señala que Extremadura recibirá un 3,5% del total de las inversiones del país. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, satisfecho..... Desde el PP, consideran que los Presupuestos Generales del Estado no van a ayudar ni a las familias ni a las empresas extremeñas. Aseguran que, año tras año, se presentan los mismos proyectos e inversiones para la región, que no se traducen en avances.... Desde Ciudadanos, José María Casares, habla de inversiones que luego no se ejecutan al completo, y que hace que las obras se eternicen como las del tren.... Unidas por Extremadura destaca el notable incremento en la partida de inversiones. Pero, sobre todo, pone el acento en el apoyo que se va a dar a los pensionistas y a los asalariados..... Aquí en Extremadura, UGT y Comisiones Obreras exigen ante la patronal en Badajoz "justicia salarial". Esta mañana, concentración de protesta, frente a la sede de los empresarios..... Quinto Foro del Regadío. Ha comenzado esta mañana en Almendralejo, comarca que que tiene todo prácticamente listo para iniciar las obras de su futuro regadío.... Hoy comienza la Semana de la Torta del Casar.....